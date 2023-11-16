Kapkaç yöntemi ile cüzdan çalan 2 şüpheli, yakalandı BURSA'dayoldayürüyen kişinin cüzdanını kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

BURSA'dayoldayürüyen kişinin cüzdanını kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

Olay, 11 Kasım'da saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. 2 şüpheli, takip ettikleri 1 kişinin arka cebindeki cüzdanını alarak kaçtı. Şikayet sonrası polis, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin H.K.B. ile H.J. olduğunu belirledi. SÖS ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler ile operasyon düzenledi. Ekipleri gören şüpheliler, kaçmaya başladı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Takip sonrası 10 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan H.K.B. ile 'hırsızlık' suçundan aranan H.J. yakalandı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, yolda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşıp, cüzdanını aldıktan sonra kaçtıkları, mağdurun da bir süre peşlerinden koşup, düştüğü görüldü.