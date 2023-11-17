Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü

        BURSA´dabir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´dabir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti. Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.

        Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu
        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu
        Bursa'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti
        Bursa'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti
        Sokakta peş peşe havaya ateş eden şüpheli aranıyor
        Sokakta peş peşe havaya ateş eden şüpheli aranıyor
        AB tescilli Gemlik zeytini, 30 bin çiftçinin geçim kapısı oluyor
        AB tescilli Gemlik zeytini, 30 bin çiftçinin geçim kapısı oluyor
        Yasa dışı silah satışı yapılan oto tamirhanesine baskında 3 tutuklama
        Yasa dışı silah satışı yapılan oto tamirhanesine baskında 3 tutuklama
        Arkadaşını öldürdükten sonra, 'Eldeki barut izi kaç günde çıkar' araması ya...
        Arkadaşını öldürdükten sonra, 'Eldeki barut izi kaç günde çıkar' araması ya...