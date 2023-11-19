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        İNEGÖL- DOMİNİÇ KARAYOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:28
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        İNEGÖL- DOMİNİÇ KARAYOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI
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        BURSA'nınİnegölile Kütahya'nın Dominiç ilçelerini bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, yolu ağır tonajlı araçların geçidine kapattı.

        Bursa'nın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı ve çevre illerle olan bağlantıların sağlandığı karayolları üzerinde olumsuz etki yarattı. Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Dominç ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde bölgeye girişlerin kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kontrollerde, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, binek araçların sürücüleri de uyarıldı. Karayolları ekipleri, kar kürüme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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