Bursa´da çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü

BURSA´nınİnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 15.30 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı Park Doğal Yaşam Çiftliği'nde çıktı. İçerisinde at, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla çiftliğe sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı.

Çiftlikteki hayvanların büyük bölümü yangın esnasında ahırların dışında olduğu için zarar görmezken; alevler atların bulunduğu bölüme de sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.