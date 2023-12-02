Bursaspor taraftarından yönetime: İstifanız Bursaspor'un önündeki ilk engeli kaldıracak Bursasportaraftarı, kulübün sportif ve yönetimsel sıkıntıları nedeniyle Başkan Recep Günay ve yönetimini protesto etti. Yaklaşık 700 kişinin toplandığı tesislerde 'Yönetim istifa' sloganları atan taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Bursasporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğ Toker,"Hala içlerinde bir gram Bursaspor sevdası varsa, bu kentte insan içine çıkacak yüzleri olsun istiyorlarsa, vakit kaybetmeden, koltuklarını terk etsinler. İstifaları ile kulübün önündeki ilk engel kalkacak, daha güçlü, saygın ve aklı başında bir yönetimle de yeni ve güzel bir sayfa açılacaktır" dedi.

Bursasportaraftarı, kulübün sportif ve yönetimsel sıkıntıları nedeniyle Başkan Recep Günay ve yönetimini protesto etti. Yaklaşık 700 kişinin toplandığı tesislerde 'Yönetim istifa' sloganları atan taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Bursasporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğ Toker,"Hala içlerinde bir gram Bursaspor sevdası varsa, bu kentte insan içine çıkacak yüzleri olsun istiyorlarsa, vakit kaybetmeden, koltuklarını terk etsinler. İstifaları ile kulübün önündeki ilk engel kalkacak, daha güçlü, saygın ve aklı başında bir yönetimle de yeni ve güzel bir sayfa açılacaktır" dedi.

Bursaspor taraftarı yaşanan sportif ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle yönetimi protesto etmek için Özlüce tesislerinde bir araya geldi. Yaklaşık 700 kişinin toplandığı protesto eyleminde sloganlar atan taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestoda taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Bursasporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğ Toker, bugün burada Bursaspor'u şahsi hırsları yüzünden 'Ölüme götüren' yönetime 'dur' demek için toplandıklarını belirtti. Recep Günay'ın kongrede göreve şaibeli şekilde geldiğini iddia eden Toker, "Tam 5 aydır kulübe kaos ve ayrışmadan başka bir şey vermeyen, camianın tümü ile inatlaşmayı marifet sanan, kardeşi kardeşe kırdıran, şehirde tek bir kişi ve kurumun ciddiye almadığı, yaptıkları, yapamadıkları ve söylemleri ile Bursasporluların başını öne eğdiren, seneler sürecek davaları, saçmalıklarına zırh yapmaya çalışan, insanları kulüpten soğutan, stattan uzaklaştıran, bu güzelim tesisleri kahvehaneye çeviren, Vakıfköy'ü menajerlerin güdümüne teslim eden, kendi eksik ve yanlışlarını reddedip, gencecik, pırıl pırıl oyuncularımızı günah keçisi ilan eden, Kısmi ödemelerle çözülebilecek sorunu çözemeyip, göz göre göre kulübe -3 puan cezası gelmesine sebep olan, kulübü adeta imha etmeye gelmiş gibi hızla uçuruma sürükleyen bu yönetim, artık ömrünü tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

"ZAMANINDA İBRAHİM YAZICI'YA YAPTIKLARI İHANETİ, ŞİMDİ TÜM BURSA'YA YAPIYORLAR"

Yönetimin en kısa zamanda istifa etmesi gerektiğini belirten Ertuğ Toker, "İstifa, önlerindeki tek yoldur. Bir dağılır, bin geliriz. Burada, eşiyle, çocuğuyla buraya gelmiş insanları engellemeye çalışarak da bundan kaçamayacaklar. Belediye başkanlarından biz taraftarına, basınından kulüp personeline, futbolcularımızdan iş adamlarına kadar herkes bunlardan 'İllallah' etmiş durumda. Bir boşluktan faydalanıp, 'Vakit kazandırıp, bırakacağız' diyerek oturdukları koltuklarına yapışmış, geçmişte rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı'ya yaptıkları ihaneti şimdi tüm Bursa'ya yapıyorlar" diye konuştu.

"İÇLERİNDE BİR GRAM BURSASPOR SEVDASI VARSA KOLTUKLARINI TERK ETSİNLER"

Yönetime seslenen Toker, "Buradan, tesislerin önünden söylüyoruz, hâlâ içlerinde bir gram Bursaspor sevdası varsa, bu kentte insan içine çıkacak yüzleri olsun istiyorlarsa, vakit kaybetmeden, koltuklarını terk etsinler. İstifaları ile kulübün önündeki ilk engel kalkacak, daha güçlü, saygın ve aklı başında bir yönetimle de yeni ve güzel bir sayfa açılacaktır. Herkes bilmeli ki Bursaspor, eli/kalbi temiz Bursasporlularındır. Mevki, makam ve sermaye sahibi samimi Bursasporlular da, kötülerinden yüz bin kat fazla iyiye sahip bu camiaya ve bu köklü kulübe sahip çıkacak, meşaleyi yakacaktır. Güzel günlere, hep birlikte, bu inanç ve kararlılıkla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftarlar açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.