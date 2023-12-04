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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:40
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (4)
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        DEPREMPANİĞİKAMERADA; 2 KİŞİ KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI

        Marmara Denizi´nde, Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa´da  yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Bir oto tamirhanesinde araç tamiri sırasında sarsıntıyı hissedenler panikle dışarı koşarken, bir diğer görüntüde de bir iş yerinde bilgisayarda çalışan 2 kişinin de depremle birlikte kaçması kameraya yansıdı. Bir başka görüntüde ise bir evin salonundaki cam avizenin sallanırken çıkardığı ses, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte raflarda yer alan ürünlerin yere düştüğü görüldü.

        Deprem nedeniyle panik yaparak kaçarken düşen 2 kişi ise hafif yaralandı. 

        ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKARILDI

        Bursa ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarılırken, panik yaşamamaları için öğretmenlerinin oyun oynattığı anlar kameraya yansıdı. 

        PROF. DR. GÖRÜR: GEMLİK'İN YERİ ÇOK TEHLİKELİ

        3 dakika arayla Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür´den de açıklama geldi. Görür, açıklamasında, "Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka´nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF´ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik´te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

        PROF. DR. ERCAN: BU DEPREM ÖNCÜDÜR

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 5.1 büyüklüğündeki depremin öncü deprem olduğunu belirterek, "10,42´ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka´da 5,4 km odak derinliğinden M5,1´lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4´dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir" açıklamasında bulundu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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