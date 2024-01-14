Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-3

STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker stadyumu

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Hakan Erkan, Yahya Kemal Yurtbilir

KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (Dk.46 Taha Ayan)- Burak Karapınar, Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Namık Barış Çelik, Onur Öztonga (Dk.32 Ömer Faruk Yücel), Ali Aydemir (Dk.74 İsmail Düzgün), Serhat Kot (Dk.46 Ata Kurtuluş), Alperen Özşahin (Dk.32 Tuğkan Kamışoğlu), Ahmet Memiş

ANKARA DEMİRSPOR: Taha Cengiz Demirtaş- Ender Gör, Bertu Alican Özyürek (Dk.68 Atakan Dama), Mücahit Can Akçay (Dk.90 Burak Aydın), Burak Çolak (Dk.81 Alper Kadir Duruk), Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu (Dk.90 Nıcklas Emre Alıcı), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Ümit Yasin Arslan, Gökhan Köseoğlu, Barış Zeren (Dk.90 Samet Olgaç)

GOLLER: Dk.17 Barış Zeren, Dk.19 Mücahit Can Akçay, Dk.26 Mustafa Fettahoğlu (Ankara Demirspor), Dk.90+6 İsmail Düzgün (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak Karapınar, Ahmet Memiş( Karacabey Belediyespor) - Barış Zeren, Kerem Vapurluoğlu, Burak Çolak, Ümit Yasin Arslan (Ankara Demirspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 19´ncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor´a 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

2024-01-14 17:02:48

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