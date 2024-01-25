Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Annesini 27 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet hapis

        BURSA'da, uyuşturucu kullandıktan sonra annesini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Yakup Babacan (28), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında indirim uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini 27 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, uyuşturucu kullandıktan sonra annesini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Yakup Babacan (28), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında indirim uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi´nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Yakup Babacan, evde tek başınayken uyuşturucu kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle dışarı çıktığında anne ve babasıyla karşılaştı. Babacan, koşarak yanlarına gittiği çiftten annesi Aynur Babacan´ı kapılarının önünde  27 yerinden bıçakladı. 19'u karnına, 4'ü kolları ve 4'üde bacaklarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Aynur Babacan, komşularının çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Babacan, kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Yakup Babacan tutuklandı.

        Savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianameyle Yakup Babacan hakkında `Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek´ suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanığın yanı sıra, babası Suphi Babacan (56) ile tarafların avukatları katıldı. Yakup Babacan, savunmasında annesini kullandığı uyuşturucunun etkisi altında öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Babacan, "Fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Olay günü gece vardiyasından çıkmıştım. Annem ve babam mobilya taksitini ödemeye gittiği için evde tek başımaydım. Gün boyu hiç uyumayıp uyuşturucu kullandım. Akşam saatlerinde dışarı çıkınca, mobilya taksitini ödemekten dönen annem ve babamı gördüm. Annemin üzerine yürüyüp bıçağı ona rastgele sapladım. Bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm., pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular" dedi.

        Yakup Babacan, mahkeme heyetinin yönelttiği soru üzerine akıl sağlığının yerinde olup herhangi psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

        `OĞLUMUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ O ANLARI GÖRÜNCE BAYILMIŞIM´

        Suphi Babacan ise oğlunun, eşini gözlerinin önünde bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, "O anları görünce şaşardım. Çenem kilitlenip bayıldım. Annesini öldüren oğlumdan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Yakup Babacan'ı, Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına indirip tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
        Bursa'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anla...
        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anla...
        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu
        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu
        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu