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        BURSA'DA HAFRİYAT KAZISI SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 03:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 03:28
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        BURSA'DA HAFRİYAT KAZISI SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ
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        BURSA'nınNilüfer ilçesinde yapımına başlanılan bir inşaatın harfiyat kazısı sırasında yolda göçük meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda bakım-onarım çalışması başlatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Bilginler Caddesi Beşevler kavşağı üzerinde meydana geldi. İzmir Yolu'na bağlantısının sağlandığı bölümde yol kenarında bir inşaat firması tarafından iş makineleriyle yapılan hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana geldi. Çöken yol inşaat alanına düşerken, zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği kavşağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına başlanırken, trafiğin akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ''Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantısının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaat firmasının hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına hemen başlanırken, sürücülerimizin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımı alternatif güzergahlardan yapmaları gerekmektedir.'' denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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