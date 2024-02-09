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        2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yön tabelasının direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişiden sürücü Tolga Yücetürk'ün (23) 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 02:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 02:30
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        2.50 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
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        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yön tabelasının direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişiden sürücü Tolga Yücetürk'ün (23) 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'nda meydana geldi. Kestel istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Tolga Yücetürk yönetimindeki 16 AID 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada Yücetürk ile arkadaşları Semih Kıdımoğlu (23) ve Erdem Eminoğlu otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        2.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Öte yandan, yapılan kontrolde sürücü Tolga Yücetürk'ün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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