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        Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında gerginlik; 2 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçeli taraftar grubu arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:20
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        Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında gerginlik; 2 gözaltı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçeli taraftar grubu arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesindeki sarı- kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. İddiaya göre, bu sırada toplanan Fenerbahçeli bazı taraftarlar ise şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına meşale atıp, sopalarla saldırdı. Altay Caddesi’nde karşılaşan ve birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda birbirine meşale atan taraftarlar ara sokaklara kaçarken, 2 kişi gözaltına alındı.

        ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN ARACIYLA DEPOYA DALDI

        Öte yandan, Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi’nde şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan Galatasaraylı bir taraftarın kullandığı 16 BIY 946 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın deposuna daldı. Olayda yaralanan olmazken, hafif ticari araçta ve depoda meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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