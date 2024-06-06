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        Bursa'da 6.7 büyüklüğünde deprem tatbikatı; 5 ili kapsıyor, 24 saat sürecek

        BURSA'nınGemlik ilçesi merkez üssü ve 5 ili etkileyen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:00
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        Bursa'da 6.7 büyüklüğünde deprem tatbikatı; 5 ili kapsıyor, 24 saat sürecek
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        BURSA'nınGemlik ilçesi merkez üssü ve 5 ili etkileyen 6.7 büyüklüğünde deprem tatbikatı başlatıldı. AFAD tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, 24 saat kesintisiz devam edecek.

        Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında AFAD'ın, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 24 saat kesintisiz sürecek deprem tatbikatı başlatıldı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde elde edilen tecrübeyle, kamu gücünün kullanılması, destek illerin intikali, AFAD merkezlerinin deprem anından itibaren afet yönetim süreçlerine katılımı ve koordinasyonun test edilmesi hedefiyle tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile başladı. Senaryo gereği merkez üssü Gemlik olan Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Bilecik’i etkileyen 6,. büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Bursa AFAD Müdürlüğü'nde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. 5 ilde tatbikata, 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşu katıldı. 6-7 Haziran tarihlerinde, 24 saat kesintisiz olarak devam edecek tatbikatta senaryo gereği, 5 il depremden etkilendi. Depremden etkilenen 5 ile destekte bulunacak 18 ilden ekipler de görevlendirme gereği bölgelerinde hazır bulundu. Tatbikat çerçevesinde Gemlik'te yıkılan binalarda enkazda kalan yaralılar kurtarıldı.

        'VATANDAŞ DEVLETİ HEMEN YANINDA GÖRMEK İSTİYOR'

        Bursa'nın 12 ilçesine, 12 ilin görevlendirildiği deprem tatbikatının başarıyla geçtiğini söyleyen Vali Demirtaş, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı'nda görev almıştım. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem, yapmış olduğumuz yanlışları bizlere çok güzel iletiyor. Nerede hata ve yanlış yaptığımızı, acı bir şekilde öğretiyor. Hepimizin bu konularda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmamız lazım. Bugün tatbikatı Gemlik'te 6.7 büyüklüğünde deprem oldu şeklinde yapıyoruz. Bu temsili deprem 5 ilimizde hissedildi. 18 ilimiz, bu depremin hissedildiği illerde görevlendirildi. Bursa'da 12 il görevlendirilmesi yapıldı. 12 ilçemizde bu deprem hissedildi. Tabii bu, bir tatbikat. Allah korusun böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımız zaman da her kurumun ne yapacağı, her bir memurun ne yapacağını iyi bir şekilde görmesi lazım. Allah böyle bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmasın. Ama olacaksa da bizim mutlaka bu işte hazır olmamız gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Sorumluluklarımızın farkında olmamız lazım. Allah korusun böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımız zaman vatandaşlarımız devleti hemen yanında görmek istiyor" diye konuştu.

        'AMAÇ AFET YÖNETİM SÜRECİNİİ TEST ETMEKTİR'

        Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise bu yıl ülke genelinde 70 tatbikat yapmayı planladıklarını söyledi. Tatbikatlarla muhtemel afetlere hazır hale gelebilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergin, şöyle konuştu: "Sizlerin de bildiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, yurt içi ve dışı tatbikat yapmak ve yaptırmak görevini, AFAD Başkanlığımıza vermiştir. Biz de 2024 yılında 11 deprem bölgesi illerimizin dışındaki ülke genelinde 6 bölgesel, 64 yerel olmak üzere toplamda 70 tatbikat yapmayı planlıyoruz. 6 Şubat gibi asrın felaketini yaşamış ülkemizde, bundan sonra olası afetlere karşı vatandaşımızın bilinçli hareket edebilmesi ve kurumlarımızın yeterliliklerinin daha üst düzeyde olması için Türkiye Afet Müdahale Planı, afet gruplarının olası durumlara hazırlıklı olması öncelikli hedefimizdir. Birlikte çalışma kapasitesi, iletişim becerileri, planların uygulanabilirliğinin test edilmesi, müdahale aşamasında yer alan karar verme aşamasındaki yöneticilerin tecrübelerinin artırılması, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ve yeni görevlendirilen personelin adaptasyonlarının artırılmasını amaçlıyoruz. Bursa Bölge Düzeyi Tatbikatı'nın ana teması ise teknik pratiklerden ziyade, afet yönetim becerilerinin yanı sıra tüm çalışma gruplarının müdahale kabiliyetleri ile afet yönetim süreçlerini test etmektir.”

        TATBİKAT İÇİN İHA UÇBEY, 6 DRON VE 7 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

        Düzenlenen tatbikat gereği Gemlik ilçesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirten Ergin, "Senaryo gereği, depremde 5 il ve 26 ilçe etkilenmiştir. Tatbikat 0'ıncı dakikadan itibaren 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. Depremden etkilenen başta Bursa olmak üzere Kocaeli, Bilecik, İstanbul'da sadece Tuzla'yı aldık, Yalova illerine 18 destek ili AFAD Başkanlığımızca görevlendirdik. İllerimizden gelecek destek ekiplerimiz Bursa ilimize intikal etmiş durumdalar. Etkilenen il, ilçe ve AFAD merkezleri arasında canlı yayın bağlantıları yapmaktayız. 28 çalışma grubu fiili olarak faaliyetleri canlı olarak izliyorlar. Enkazlardan arama-kurtarma çalışmalarını canlı olarak takip etmekteyiz. Bu 5 ilimizde, 7 bin personel görevlendirilmiş durumdadır. Tatbikat süresince AFAD koordinasyonunda mobil koordinasyon TIR'ı, sabit kanatlı İHA UÇBEY, 6 dron ve 7 bin personel görev alıyor" dedi.

        'BU BÜYÜKLÜKTEKİ BİR DEPREMDE BURSA’DA 1048 KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR'

        Bursa AFAD Müdürü Mehmet Buldan ise "Bursa'da bu büyüklükte bir deprem olması halinde 32 bin bina hasar görürken, 4 bin 800 bina yıkılacak, yaklaşık bin 48 kişi hayatını kaybedebilecek, 120 bin kişinin ise geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği tespit edilmiştir. Her ilçeye desteğe gelecek her il olarak belirlenmiştir. Enkaz alanlarında fiili olarak çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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