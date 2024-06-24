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        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler kaldı (3)

        KÜBRA, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİBursa'da İznik Gölü'nde dün akşam meydana gelen olayda, arkadaşı Onur Işık ile bindiği jet skinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kübra Özdemir, bugün, Bursa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:15
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        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler kaldı (3)
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        KÜBRA, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa'da İznik Gölü'nde dün akşam meydana gelen olayda, arkadaşı Onur Işık ile bindiği jet skinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kübra Özdemir, bugün, Bursa'da toprağa verildi. Kübra Özdemir'in, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınan cenazesi Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli TOKİ Camisi'ne getirildi. Özdemir, burada kılınan cenaze namazının ardından Doğanköy Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özdemir ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan Kübra Özdemir'in, annesi ile birlikte aynı otelde çalıştığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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