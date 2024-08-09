Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla öldü

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, Muhammet Ayvaz'ın (19) elindeki silahın ateş almasıyla vurulan kuzeni İsa Ayvaz (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Saadet Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Muhammet Ayvaz'ın, iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu ruhsatsız tabanca ateş aldı. Kurşun amcasının oğlu İsa Ayvaz’ın boğazına isabet etti. Ağır yaralanan Ayvaz, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ayvaz, müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Muhammet Ayvaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.