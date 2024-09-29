Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Demirel Sokak’tan çıkan Emre Y. (29) yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobil ile Paşaören Sokak’tan çıkan Muhammet Salih Ç.’in (26) kullandığı 60 AEA 135 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 60 AEA 135 plakalı otomobil, bir evin bahçesindeki depoya çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 60 AEA 135 plakalı otomobildeki Taha T. (29) ve Muhammet Sefa G. (27) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        İznik Gölü sahilinde bulunan top mermisi imha edildi
        İznik Gölü sahilinde bulunan top mermisi imha edildi
        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakaland...
        Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakaland...
        Kurşun, topuğuna bastığı 2 numara büyük ayakkabının burnuna isabet etmişti;...
        Kurşun, topuğuna bastığı 2 numara büyük ayakkabının burnuna isabet etmişti;...
        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği kadın öldü; yanındaki bebeği ağlarken, ol...
        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği kadın öldü; yanındaki bebeği ağlarken, ol...
        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği anne öldü; yanındaki bebeği ağlarken, ola...
        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği anne öldü; yanındaki bebeği ağlarken, ola...