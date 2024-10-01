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        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe ve kaldırıma çarpıp, savrulan otomobilin sürücüsü, eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar (44), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:35
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        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe ve kaldırıma çarpıp, savrulan otomobilin sürücüsü, eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar (44), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Yolu'nda meydana geldi. 16 BJC 275 plakalı otomobili ile Bursa istikametine seyreden eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar, iddiaya göre yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Demirhisar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce köpeğe ardından da üst geçidin bulunduğu kaldırıma çarpıp, savruldu. Çarpmanın şiddetiyle sağ arka tekerleği fırlayan otomobil, yaklaşık 100 metre sonra durdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğur Demirhisar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Demirhisar'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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