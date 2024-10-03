Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde pazar alanına branda kurarken 5 metre yükseklikten düşen Hüseyin Ö.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde pazar alanına branda kurarken 5 metre yükseklikten düşen Hüseyin Ö. (28), ağır yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi 8'inci Sokak'taki semt pazarında meydana geldi. Yarın düzenlenecek Küçükbaş Hayvan Festivali'ne katılacak olan firmanın çalışanı Hüseyin Ö., pazar girişindeki alana firmasına ait branda kurmak istedi. Dengesini kaybeden Hüseyin Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü. Ağır yaralanan Hüseyin Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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