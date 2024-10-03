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        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde pazar alanına branda kurarken 5 metre yükseklikten düşen Hüseyin Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:50
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        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde pazar alanına branda kurarken 5 metre yükseklikten düşen Hüseyin Ö. (28), ağır yaralandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi 8'inci Sokak'taki semt pazarında meydana geldi. Yarın düzenlenecek Küçükbaş Hayvan Festivali'ne katılacak olan firmanın çalışanı Hüseyin Ö., pazar girişindeki alana firmasına ait branda kurmak istedi. Dengesini kaybeden Hüseyin Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü. Ağır yaralanan Hüseyin Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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