Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-2
STAT:Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Rıdvan ÇevikKARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan (Dk.
STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Rıdvan Çevik
KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan (Dk. 70 Ahmet Daş) - Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 70 Ali Aydemir), Saruhan Fındıkçı, Koray Yağcı (Dk.70 Azat Çakar), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk. 46 Burak Albayrak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Abdullah Balıkçı), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın
SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ - Alihan Kabulas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci (Dk. 90 Serhat Yıldız), Şahverdi Çetin (Dk. 79 Selim Dilli), Erkan Eyibil (Dk. 79 Enes Soy), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bilal Ceylan), Berk İsmail Ünsal (Dk. 69 Burak Aslan), Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan
GOLLER: Dk.15 Saruhan Fındıkçı (Karacabey Belediyespor) - Dk. 24 Berk İsmail Ünsal, Dk. 53 Erkan Eyibil (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Serhat Kot ( Karacabey Belediyespor) – Erkan Eyibil, Berk İsmail Ünsal, Enes Soy (Serik Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 6’ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
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