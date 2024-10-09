9 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL)Selçuk Çebi: Kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz

'Milli takıma girme kriterlerimiz net olacak'

'Antrenörlük farklı bir meziyettir, her sporcu daha iyi hissettiği, güvendiği için kendi antrenörü ile çalışmak ister'

A MİLLİ TAKIM

16.30 A Milliler, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

- Ümit Milliler, Letonya maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacak. BEŞİKTAŞ 12.00 Siyah-beyazlı kulüp ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ arasında iş birliği anlaşması Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Hasan Arat, İBB Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) Ali Kurt arasında imzalanacak. FENERBAHÇE -Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI -Kupada 2'nci tur toplam 23 karşılaşmayla devam edecek. BASKETBOL - EuroCup 22.00 Gran Canaria – Bahçeşehir Koleji - FIBA Şampiyonlar Ligi 19.00 Aliağa Petkimspor – Oostende 21.00 FMP Beograd- Manisa Basket - FIBA Avrupa Kupası 20.00 TOFAŞ - Keravnos Strovolou 21.00 Basket Zaragoza - Bursaspor Basketbol - Kadınlar Euroleague 21.00 Tango Bourges Basket - ÇBK Mersin 21.00 ESBVA LM - Fenerbahçe Opet - EuroCup Kadınlar 21.00 Ferrol – Galatasaray Çağdaş Faktoring