9 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
(ÖZEL)Selçuk Çebi: Kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz'Milli takıma girme kriterlerimiz net olacak''Antrenörlük farklı bir meziyettir, her sporcu daha iyi hissettiği, güvendiği için kendi antrenörü ile çalışmak ister'A MİLLİ TAKIM16.
(ÖZEL)Selçuk Çebi: Kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz
'Milli takıma girme kriterlerimiz net olacak'
'Antrenörlük farklı bir meziyettir, her sporcu daha iyi hissettiği, güvendiği için kendi antrenörü ile çalışmak ister'
A MİLLİ TAKIM
16.30 A Milliler, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
ÜMİT MİLLİ TAKIM
- Ümit Milliler, Letonya maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.
GALATASARAY
13.30 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacak.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlı kulüp ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ arasında iş birliği anlaşması Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Hasan Arat, İBB Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) Ali Kurt arasında imzalanacak.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
-Kupada 2'nci tur toplam 23 karşılaşmayla devam edecek.
BASKETBOL
- EuroCup
22.00 Gran Canaria – Bahçeşehir Koleji
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Aliağa Petkimspor – Oostende
21.00 FMP Beograd- Manisa Basket
- FIBA Avrupa Kupası
20.00 TOFAŞ - Keravnos Strovolou
21.00 Basket Zaragoza - Bursaspor Basketbol
- Kadınlar Euroleague
21.00 Tango Bourges Basket - ÇBK Mersin
21.00 ESBVA LM - Fenerbahçe Opet
- EuroCup Kadınlar
21.00 Ferrol – Galatasaray Çağdaş Faktoring
VOLEYBOL
11.00 Efeler Ligi'nin isim sponsorluğunun anlaşması yapılacak. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
- Challenge Cup Erkekler
19.00 Arkas Spor – Akaa Volley
SATRANÇ
Türkiye Satranç Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da yapılacak.
BRİÇ
10.00 Türkiye Briç Federasyonunun 2024 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek.
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