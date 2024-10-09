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        9 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

        (ÖZEL)Selçuk Çebi: Kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz'Milli takıma girme kriterlerimiz net olacak''Antrenörlük farklı bir meziyettir, her sporcu daha iyi hissettiği, güvendiği için kendi antrenörü ile çalışmak ister'A MİLLİ TAKIM16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:01
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        9 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
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        (ÖZEL)Selçuk Çebi: Kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz

        'Milli takıma girme kriterlerimiz net olacak'

        'Antrenörlük farklı bir meziyettir, her sporcu daha iyi hissettiği, güvendiği için kendi antrenörü ile çalışmak ister'

        A MİLLİ TAKIM

        16.30 A Milliler, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

        ÜMİT MİLLİ TAKIM

        - Ümit Milliler, Letonya maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

        GALATASARAY

        13.30 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacak.

        BEŞİKTAŞ

        12.00 Siyah-beyazlı kulüp ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ arasında iş birliği anlaşması Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Hasan Arat, İBB Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) Ali Kurt arasında imzalanacak.

        FENERBAHÇE

        -Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

        -Kupada 2'nci tur toplam 23 karşılaşmayla devam edecek.

        BASKETBOL

        - EuroCup

        22.00 Gran Canaria – Bahçeşehir Koleji

        - FIBA Şampiyonlar Ligi

        19.00 Aliağa Petkimspor – Oostende

        21.00 FMP Beograd- Manisa Basket

        - FIBA Avrupa Kupası

        20.00 TOFAŞ - Keravnos Strovolou

        21.00 Basket Zaragoza - Bursaspor Basketbol

        - Kadınlar Euroleague

        21.00 Tango Bourges Basket - ÇBK Mersin

        21.00 ESBVA LM - Fenerbahçe Opet

        - EuroCup Kadınlar

        21.00 Ferrol – Galatasaray Çağdaş Faktoring

        VOLEYBOL

        11.00 Efeler Ligi'nin isim sponsorluğunun anlaşması yapılacak. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

        - Challenge Cup Erkekler

        19.00 Arkas Spor – Akaa Volley

        SATRANÇ

        Türkiye Satranç Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da yapılacak.

        BRİÇ

        10.00 Türkiye Briç Federasyonunun 2024 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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