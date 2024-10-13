Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        3 kişinin, 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan Ufuk, 2 gündür kayıpmış (2)

        ŞÜPHELİNİNDEDESİ İLE ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişinin, 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan Ufuk, 2 gündür kayıpmış (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞÜPHELİNİNDEDESİ İLE ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us’un Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Macar Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde, Ufuk Can Us ise Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurcaklı Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Mustafa Macar’ın birlikte yaşadığı Cavidan Aydın’ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine gönderildi. Aydın'ın cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

        CESETLER BULUNDUKTAN 1 SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarmanın cesetler bulunduktan 1 saat sonra M.K. ile arkadaşı olduğu belirtilen diğer şüpheliyi, Göynükbelen Mahallesi’ndeki evlerinde suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Liseli Zeynep Nazlı'nın ağır yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü t...
        Liseli Zeynep Nazlı'nın ağır yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü t...
        Bursa'da şoförü darbedilen ambulansta taşınan hasta hayati tehlikeyi atlatt...
        Bursa'da şoförü darbedilen ambulansta taşınan hasta hayati tehlikeyi atlatt...
        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulu...
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulu...
        3 kişinin 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan U...
        3 kişinin 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan U...
        Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan...
        Sibirya kaplanı 'Victor' ve kızıl panda 'Bambi', 4 bin kilometre uzaklıktan...