3 kişinin, 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan Ufuk, 2 gündür kayıpmış (2)

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarmanın cesetler bulunduktan 1 saat sonra M.K. ile arkadaşı olduğu belirtilen diğer şüpheliyi, Göynükbelen Mahallesi’ndeki evlerinde suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Macar’ın birlikte yaşadığı Cavidan Aydın’ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine gönderildi. Aydın'ın cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us’un Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Macar Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde, Ufuk Can Us ise Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurcaklı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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