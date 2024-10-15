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        Yağmur suyu kanalına düşen motosikletliye ilk müdahaleyi polisler yaptı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yağmur suyu kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:40
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        Yağmur suyu kanalına düşen motosikletliye ilk müdahaleyi polisler yaptı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yağmur suyu kanalına düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı. 

        Kaza saat 13.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Orhangazi ilçesi girişinde meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Muhammet Enes B. (27) yönetimindeki 34 DYP 342 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, kaza yerinin yakında bulunan Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nde görevli polisler yaptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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