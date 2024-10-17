Bursa'da motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Yusuf Aydemir (77), yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Z. (29) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Aydemir'e çarptı. Kazada Yusuf Aydemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.