Milli Eğitim Müdürlüğü personeli motosiklet kazasında öldü

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Çayırlıöz yolunda meydana geldi. Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer, iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletlerle gezmeye çıktı. Önde giden arkadaşı, Dağgeçer’i göremeyince yolu kontrol eden arkadaşı şarampole düştüğünü gördü. Arkadaşının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dağgeçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dağgeçer’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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