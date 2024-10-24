Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, otomobilden açılan ateşte yaralandı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü Temel Ağlan (43), bir otomobilden açılan ateşte bacaklarından yaralandı. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Engürücük Mahallesi’ndeki araç muayene istasyonunun önünde meydana geldi. Mazot kaçakçılığı suçundan Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Temel Ağlan, cezasının bitmesine 1 ay kala izinli çıktı. Ağlan, otobüs durağına yürürken, cezaevine 200 metre mesafedeki muayene istasyonunun önünde, yanına yaklaşan otomobilden açılan ateşte vuruldu. Ağlan, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, otomobil hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Temel Ağlan’ın ifadesinde, ateş açan kişileri tanımadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.