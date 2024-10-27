Bursa'da Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler

BURSA'daBulgaristan seçimleri için 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Kentteki 73 bin seçmen, sabah erken saatlerde oy vermeye başladı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Bursa'da oyunu kullanarak, “Hemşehrilerimizi sandığa gidip, hem birlik ve beraberliğimizi göstermelerini, Bulgaristan'ın demokrasisine destek vermelerini arzu ediyoruz” dedi.

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Türkiye'de, 168 sandık kuruldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 57 ülkede başlayan 2 seçime, 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, 51'inci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya başladı. 73 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Osmangazi ilçesindeki Bulgaristan Konsolosluğu'nda da sandık kuruldu.