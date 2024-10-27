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        Bursa'da Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler

        BURSA'daBulgaristan seçimleri için 8 ilçede 42 sandık kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:40
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        Bursa'da Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler
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        BURSA'daBulgaristan seçimleri için 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Kentteki 73 bin seçmen, sabah erken saatlerde oy vermeye başladı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Bursa'da oyunu kullanarak, “Hemşehrilerimizi sandığa gidip, hem birlik ve beraberliğimizi göstermelerini, Bulgaristan'ın demokrasisine destek vermelerini arzu ediyoruz” dedi.

        Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Türkiye'de, 168 sandık kuruldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 57 ülkede başlayan 2 seçime, 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, 51'inci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya başladı. 73 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Osmangazi ilçesindeki Bulgaristan Konsolosluğu'nda da sandık kuruldu.

        ‘EN KALABALIK SANDIĞIN OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE, ŞEHİR BURSA’

        Sabah erken saatte Bulgaristan Konsolosluğu’na giderek oy kullanan BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, yapılan seçimlerde 57 ülke arasında en çok sandığın bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, “Bulgaristan parlamento seçimleri, yurt dışındaki seçmenlerine de Bulgaristan yasaları izin verdiği için, 57 ülkede sandık kuruldu. Bu ülkelerin içinde Türkiye de var. En kalabalık sandığın olduğu ülke de Türkiye'dir. Türkiye'de 23 ilde 168 sandık kuruldu. Bursa da 42 sandık ile en kalabalık sandığın olduğu şehirdir. Türkiye'de yaklaşık 300 bin seçmen konumunda vatandaş oy kullanacak. Bursa'da ise 73 bin seçmen var. Biz öncelikle Bulgaristan demokrasisine destek vermek için, Türkiye'deki, Bulgaristan'daki ve Batı Avrupa ülkelerindeki çok sayıdaki Bulgaristan vatandaşı hemşehrilerimizi sandığa gidip hem birlik ve beraberliğimizi göstermelerini hem de Bulgaristan demokrasisine destek vermelerini arzu etmekteyiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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