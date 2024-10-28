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        Motorlu testereyle odun keserken, bacağını kesti

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, evinin bahçesinde odun keserken elindeki motorlu testereyi kaydıran Hüseyin Sevci (54), sağ bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:40
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        Motorlu testereyle odun keserken, bacağını kesti
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, evinin bahçesinde odun keserken elindeki motorlu testereyi kaydıran Hüseyin Sevci (54), sağ bacağından yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Sevci, evinin bahçesinde odun kestiği motorlu testere elinden kayınca sağ bacağının dizi üstünden yaralandı. Bacağında derin kesi oluşan Sevci, yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bacağına dikiş atılan Svvci’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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