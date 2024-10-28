Motorlu testereyle odun keserken, bacağını kesti

Olay, sabah saatlerinde Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Sevci, evinin bahçesinde odun kestiği motorlu testere elinden kayınca sağ bacağının dizi üstünden yaralandı. Bacağında derin kesi oluşan Sevci, yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bacağına dikiş atılan Svvci’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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