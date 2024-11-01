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        Uludağ'da sonbahar güzelliği

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:40
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        Uludağ'da sonbahar güzelliği
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu.

        Bursa sınırları içerisinde 12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen ve Uludağ göknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'Beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ, kış aylarında 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasiteye sahip 17 otel ile kayakseverleri ağırlıyor.

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