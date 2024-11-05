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        Sürücüsünün geri manevra yaptığı araç, yayaya çarptı; kaza kamerada

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, sokakta yürüyen yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:55
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        Sürücüsünün geri manevra yaptığı araç, yayaya çarptı; kaza kamerada
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, sokakta yürüyen yayaya çarptı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi 2'nci Pınar Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, sokakta yürüyen yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, sürücü çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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