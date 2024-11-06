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        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da eşsiz sonbahar manzarası

        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', sonbahar renkleriyle sürücülere eşsiz manzara sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:55
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        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da eşsiz sonbahar manzarası
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        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', sonbahar renkleriyle sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen yol, dronla görüntülendi.

        Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, havadan görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın güzel manzarasına tanık oluyor. Sürücüler sonbahar renklerine bürünen yolun keyfini çıkararak yolculuk yapıyor. Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıyan yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşüyle de hayran bırakıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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