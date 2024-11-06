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        Mustafa Varank, üniversite öğrencileriyle buluştu

        SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:25
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        Mustafa Varank, üniversite öğrencileriyle buluştu
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        SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yedi. Son dönemlerde yapılan teknolojik hamleler, uzay araştırmaları, yazılım alanında yürütülen çalışmalar, elektrikli araba, yapay zeka, savunma sanayideki hamleler, Togg, İHA, SİHA, TEKNOFEST ve TÜBİTAK çalışmalarına ilişkin öğrencilerle sohbet eden Varank, gençlerin geleceğe ilişkin ümitli olmaları için daha çok sebep bulunduğunu, becerilerine göre iş bulma imkanlarının arttığını, nitelikli, becerikli elemanları, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.

        ‘GENÇLER, GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ OLACAK’

        Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde belirlediğimiz, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz ve bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu amaçla yürütülen tüm çalışmaların merkezine gençleri aldık. Havacılıktan uzaya, savunma sanayiden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar, birçok alanda yapılan atılımlarda gençlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kıymetli öğrencilerini de bu anlamda çok önemsiyoruz. Güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesi sizler olacaksınız" diye konuştu.

        Yapımı tamamlanan Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Varank, merkezde yürütülecek bilimsel faaliyetlere yönelik, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve yetkililerden bilgi aldı. Varank, kampüste inşaatı devam eden camiyi de ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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