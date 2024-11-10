Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan skuterli yaralandı; kaza kamerada

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Rıdvan N. (18) yönetimindeki skuter, Armağan A.'nın (22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen skuter sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin açılan kapısına çarpan skuterin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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