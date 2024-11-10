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        Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan skuterli yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin açılan kapısına çarpan skuterin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 02:35
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        Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan skuterli yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin açılan kapısına çarpan skuterin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Rıdvan N. (18) yönetimindeki skuter, Armağan A.'nın (22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen skuter sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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