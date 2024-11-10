Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ulu Önder Bursa'da anıldı; mevsimlik işçiler tarlada saygı duruşunda bulundu

        ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Bursa'da anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulu Önder Bursa'da anıldı; mevsimlik işçiler tarlada saygı duruşunda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde Bursa’da anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenlerle bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı, mevsimlik işçiler tarlada saygı duruşuna geçti.

        Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla Bursa’da Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ında katıldığı tören, çelenk sunumuyla başladı. Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlamasıyla, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Saygı duruşunda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tarlada çalışan mevsimlik işçiler de saat 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor

        Benzer Haberler

        Ulu Önder'i, babasının mirası kahvehanede yaşatmaya devam ediyor
        Ulu Önder'i, babasının mirası kahvehanede yaşatmaya devam ediyor
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan skuterli yaralandı; kaza kamerad...
        Bursa'da otomobilin açılan kapısına çarpan skuterli yaralandı; kaza kamerad...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi...
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Bursa'da bacadan çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
        Bursa'da bacadan çatıya sıçrayan yangın söndürüldü