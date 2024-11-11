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        Ormanda 3 kurt öldürülmüş halde bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, 100'er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:45
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        Ormanda 3 kurt öldürülmüş halde bulundu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, 100’er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.

        İnegöl'de Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı. Yürüyüşe devam eden Cabir, 100’er metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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