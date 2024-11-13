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        Sağlıkta şiddete karşı olduğunu söyleyen sanık, başhekim yardımcısını anlık karar değişimiyle vurmuş

        BURSA'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Kamuran Çatalkaya'yı (58), yolda yürürken arkasından tabancayla ateş edip bacaklarından yaralayan tutuklu sanık Ali Aydın (28), 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:15
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        Sağlıkta şiddete karşı olduğunu söyleyen sanık, başhekim yardımcısını anlık karar değişimiyle vurmuş
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        BURSA’da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Kamuran Çatalkaya’yı (58), yolda yürürken arkasından tabancayla ateş edip bacaklarından yaralayan tutuklu sanık Ali Aydın (28), 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, Çatalkaya'yı, aralarındaki husumet nedeniyle dövmeye karar verdiğini söyleyerek, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet çok olduğu için, kendisine zarar vermek istemedim. Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği öz güvenle yaralama kararı aldım" dedi.

        Olay, 31 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken, arkasından gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateşle bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çatalkaya, yere düşerken, şüpheli olay yerinde bekleyen otomobille uzaklaştı. Saldırıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatalkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Ali Aydın olduğunu, olayın ardından Kadir B.'nin (24) kullandığı otomobile binip uzaklaştığını belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf eden Ali Aydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Kadir B. hakkında ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

        OLAY KAMERADA

        Öte yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktor Kamuran Çatalkaya’nın, yolda yürürken, bir kişinin arkasından gelip ateş ettiği, bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşup uzaklaştığı görüldü.

        YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

        Tutuklu sanık Ali Aydın’ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, olay yerinden kaçtığı otomobili kullanan yeğeni tutuksuz sanık Kadir B.’nin ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme’den yargılanmasına başlandı. 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Ali Aydın, ifadesinde, Çatalkaya’yı, olaydan 3 gün önce, aralarındaki bir mesele nedeniyle babasına hakaret ettiği için dövmeye karar verdiğini söyleyerek, "Yeğenim Kadir B. ile Çatalkaya'nın, Gürsu ilçesinde çalıştığı hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet çok olduğu için, kendisine zarar vermek istemedim. Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği öz güvenle yaralama kararı aldım. Hastaneden çıkınca Nilüfer ilçesine kadar takip ettim. Eczaneye girdi, oradan çıkınca ateş ettim. Diz altına gelecek şekilde ateş ettim. 5 el sıktım, 4 mermi isabet ettiğini 1 gün sonra teslim olunca öğrendim” dedi.

        ‘HABERİM OLSA ENGELLERDİM’

        'Konutu terk etmeme' şartıyla tutuksuz yargılanan Kadir B. ise olay günü Ali Aydın'ın kendisini aradığını, sonra da hastanenin önüne gidip beklediklerini anlattı. Ali Aydın’a sorduğu halde, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini öne süren Kadir B., “Böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberim olsa, babasını arar engellerdim, kendim de gitmezdim. Bir aracı takip ettik, sonra bana, 'Bir yere gidip geleceğim' dedi. Ben öncesinde silahı görmedim. Silah sesi geldi, sonra elinde silahla döndü. Yolda, 'Beni indir senin bir alakan yok' dedi” diye konuştu.

        Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ali Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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