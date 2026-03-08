AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da kadınlarla iftarda bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz bu ülkenin kadınları olarak hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz. Başı açık, kapalı ayırt etmeksizin, omuz omuza, en ön safta mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.



Programda konuşan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursalı kadınlara selamlarını iletti.



Kaya, dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşandığını, Filistin'de 70 binin üzerinde kadın ve çocuğun katledildiğini söyledi.



İran'da okula giden kız çocuklarının katledildiğini belirten Kaya, "Suriye'de 13 yıl boyunca kadınlar ve çocuklar zulme maruz kaldı. Bütün bu zulümler yaşanırken zulmün karşısında duran, dünyanın bütün mazlumlarına el uzatan bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı ve onun arkasında dimdik duran kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan vardı." diye konuştu.



Arakan ve Somali'deki Müslümanlara yardım elini Emine Erdoğan'ın uzattığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Bugün 'dünyanın vicdanını temsil eden bir hanımefendi gösterin' deseler hiç şüphesiz Emine Erdoğan hanımefendiyi söyleyebiliriz. Bugün Türkiye, insanlığın vicdanı, insanlığın umudu olmuş bir coğrafya ve bu coğrafyada her zaman hanımların desteğiyle yol yürüdüğünü ifade eden bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayata ilk girdiği günlerde Kadın Kolları Teşkilatı'nı kurduğundan bugüne kadar söylediği bir söz var, 'siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm."



- "Mazlum coğrafyalara umut olmaya, oralara el uzatmaya devam edeceğiz"



Kaya, AK Parti'nin başarısında en büyük emek ve gayretin kadınlara ait olduğunu dile getirerek, "Onun için biz AK Parti'li kadınlar olarak, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarına barış gelsin, umut gelsin diye çalışan, çabalayan kadınlar olarak sadece ülkemizin kadınlarını değil bütün dünyanın kadınlarını ve bütün dünyadaki çocukları düşünerek gayret ediyoruz, emek sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.



28 Şubat sürecinde üniversite kapılarındaki ikna odalarında ikna edemedikleri kadınlardan biri olduğunu ifade eden Kaya, ötekileştirdikleri, ayrıştırdıkları kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde el ele, omuz omuza, Türkiye'de her meslekte, istedikleri her alanda büyük başarılara imza attıklarını aktardı.



Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu ülkenin kadınları olarak hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz. Başı açık, kapalı ayırt etmeksizin, omuz omuza, en ön safta mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu vatanın birlik ve beraberliği için Çanakkale'de nasıl birlikte mücadele ettiysek, bugünden sonra da bu coğrafyada, bu zorlu süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında dimdik duracağız ve Allah'ın izniyle hem kendi yurdumuzun birlik beraberliğinin teminatı olacağız hem de tüm mazlum coğrafyalara umut olmaya, oralara el uzatmaya devam edeceğiz."



Programdaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ve her birini ayrı ayrı selamladığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Biz kadınlar çalışırsak başaramayacağımız şey yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa'da çok çalışarak 2028'de dünyanın ihtiyacı olan lideri, Cumhurbaşkanımızı, yeniden başkan yapacağız. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın buna ihtiyacı var. Dünya kadınları için, dünyanın mazlumları için 2028'e dek durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."



Programda AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu da konuşma yaptı.



Bu arada Kaya ve beraberindeki heyet, iftardan önce 2022'de Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in baba ocağını ziyaret etti. Şehidin eşi, kızı, annesi ve babası ile sohbet eden Kaya, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim hediye etti.



Kaya, daha sonra engelli kardeşler 25 yaşındaki Dilara ve 23 yaşındaki Yusuf Mavzer'i evinde ziyaret ederek Dilara'nın doğum gününü kutladı.



Daha sonra Kaya ve AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, Gürsu Kavşağı'nda trafikte kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı.



Kaya, son olarak evlilik kredisi alan yeni evli çift Türker ve Arzu Yıldırım çiftini ziyaret ederek, mutluluklar diledi. Ziyarette Kaya, gelini, annesini ve damadın babasını AK Parti'ye üye yaptı.

