        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 08.03.2026 - 17:38
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi


        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

        TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis

        Safiport Erokspor: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19 , Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2


        1. Periyot: 19-24

        Devre: 42-44

        3. Periyot: 63-72





