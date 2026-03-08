Canlı
        Haberleri

        Uludağ'da mahsur kalan 2 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

        Uludağ'ın "Küçük Zirve" bölgesinde mahsur kalan 2 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:49
        Uludağ'da mahsur kalan 2 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

        Uludağ'ın "Küçük Zirve" bölgesinde mahsur kalan 2 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

        Kamp ve tırmanış için Uludağ'a giden 2 kadın, bölgede mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan kadınlar için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Uludağ Küçük Zirve bölgesinde oldukları belirlenen kadınlar, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yaraları bulunduğu öğrenilen kadınlar, hastaneye götürüldü.

