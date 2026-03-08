Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği 34 GYL 461 plakalı otomobilinden inerek markete gitti. El freninin çekilmediği iddia edilen araç, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan dede Piri Durgut ve torunu Ayaz Durgut'un hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alındı.


        Kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        El freni çekilmeyen otomobil faciaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        El freni çekilmeyen otomobil faciaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu Ramazan Bereketi G...
        Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu Ramazan Bereketi G...
        Yıldırım'da miniklerin tekne orucu heyecanı
        Yıldırım'da miniklerin tekne orucu heyecanı
        Nilüfer'de kadınlar tek ses oldu
        Nilüfer'de kadınlar tek ses oldu
        Osmangazi Belediyesi'nden baharı müjdeleyen atölye
        Osmangazi Belediyesi'nden baharı müjdeleyen atölye
        El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaral...
        El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaral...