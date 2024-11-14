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        Bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında öldü

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangında Engin Boztepe (39), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:40
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        Bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında öldü
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        BURSA’nın Mudanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangında Engin Boztepe (39), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangını okula girdiği ve bipolar hastası olduğu öğrenilen Engin Boztepe’nin çıkardığı üzerinde duruluyor.

        Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi’ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişinin Engin Boztepe olduğu belirlendi. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe’nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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