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        Vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki inşaatta, vincin kopan çelik halatı üzerlerine düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:50
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        Vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü; 2 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesindeki inşaatta, vincin kopan çelik halatı üzerlerine düşen 2 işçi yaralandı.

        Olay, kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), inşaatın üst katlarına malzeme çıkardıkları sırada, vincin çelik halatı koptu. 2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı. İşçiler, özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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