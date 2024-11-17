TOFAŞ- Aliağa Petkimspor: 107-99

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla konuk ekipten B. Tyree oldu. TOFAŞ'ta Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien ve Bankston 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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