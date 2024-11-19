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        Surda manzara izlerken düşüp, ağır yaralandı

        BURSA'da Arif Can C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:20
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        Surda manzara izlerken düşüp, ağır yaralandı
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        BURSA'da Arif Can C. (18), manzara izlemek için çıkığı 20 metre yüksekliğindeki surdan düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Arif Can C., hastaneye götürüldü.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları'nda meydana geldi. Manzara izlemek için 20 metre yüksekliğindeki surlara gelen Arif Can C., dengesini kaybedip düştü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arif Can C., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Can C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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