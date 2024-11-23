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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı; 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Ahmet M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 08:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 08:20
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı; 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin (17) kullandığı otomobil önündeki otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kontrolünü yitirdiği 16 MB 9304 plakalı otomobil, aynı yöne giden Serhat A. (31) yönetimindeki 16 FU 652 plakalı otomobile çarpıp, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Eren C. (16) ile Ayşe S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

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