Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti

BURSA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kentte etkili olan lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale ederken; meteoroloji yetkilileri, gün içinde fırtınanın etkisini yitireceğini söyledi.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodosun saatteki hızı Kestel ilçesinde 103, Yıldırım ilçesinde 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı. Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı da lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı. Sağlık Parkı'ndaki birçok ağaç da lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri devrildi.