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        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti

        BURSA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kentte etkili olan lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale ederken; meteoroloji yetkilileri, gün içinde fırtınanın etkisini yitireceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:50
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        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti
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        BURSA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kentte etkili olan lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale ederken; meteoroloji yetkilileri, gün içinde fırtınanın etkisini yitireceğini söyledi.

        Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodosun saatteki hızı Kestel ilçesinde 103, Yıldırım ilçesinde 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı. Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı da lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı. Sağlık Parkı'ndaki birçok ağaç da lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri devrildi.

        ULUDAĞ'A KAR YAĞACAK

        Diğer yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 128 ihbara müdahalede bulundu. Meteoroloji yetkilileri de lodosun gün içinde etkisini kaybedip, yerini sağanağa bırakacağını söyledi. Yetkililer, metrekareye yaklaşık 30 kilo yağışın düşmesinin beklediğini belirtirken; hava sıcaklığın 10 derece kadar düşeceği, Uludağ'a ise kar yağacağı vurgulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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