5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Esrar elde etmek için kenevir ekme' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Hasan A.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ‘Esrar elde etmek için kenevir ekme’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Hasan A. (73), gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Osmaniye Mahallesi’nde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Hasan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. ‘Esrar elde etmek için kenevir ekme suçu’ndan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Hasan A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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