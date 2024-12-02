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        27,5 yıl hapis cezası olan firari, evini taşırken yakalandı; 'Buraya kadarmış' dedi

        AMASYA Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 Kasım'da kaçan hükümlü Asım Kaplan (37), Bursa'da kiraladığı eve, eşyalarını taşırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:15
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        27,5 yıl hapis cezası olan firari, evini taşırken yakalandı; 'Buraya kadarmış' dedi
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        AMASYA Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 Kasım'da kaçan hükümlü Asım Kaplan (37), Bursa'da kiraladığı eve, eşyalarını taşırken yakalandı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak'tan 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kaplan'ın, polisleri görünce, "Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok" dediği öğrenildi.

        'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası olan Asım Kaplan, hükümlü olduğu Amasya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 Kasım'da firar etti. Polis ekipleri, Kaplan'ın yaşadığı Kocaeli'de yapılan araştırmada, evinin boş olduğunu ve Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evinin yanına taşınacağını belirledi. Bunun üzerine Bursa polisine haber verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kaplan'ın ağabeyinin yaşadığı evi takibe aldı. Mahallede bekleyen ekipler, Kaplan'ı, kamyona yüklediği ev eşyalarını, ağabeyinin adresine getirdiği sırada yakaladı. Eşyalarını indiremeden karşısında polisleri gören ve "Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok" diyen firari Asım Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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