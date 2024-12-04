Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kerim İ.’nin yokuş aşağı inerken kontrolü kaybettiği 41 AEJ 132 plakalı talaş yüklü TIR şarampole devrildi. Talaşlar yola saçılırken, sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, yoldan geçen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

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