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        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü Kerim İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:35
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        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, devrilen talaş yüklü TIR’ın şoförü Kerim İ. (30) yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kerim İ.’nin yokuş aşağı inerken kontrolü kaybettiği 41 AEJ 132 plakalı talaş yüklü TIR şarampole devrildi. Talaşlar yola saçılırken, sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, yoldan geçen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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