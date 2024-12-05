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        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü Kebire D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:30
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        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü Kebire D. (36), evinde yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.’yi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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