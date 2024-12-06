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        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan motosikletli ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Süha R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:00
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        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan motosikletli ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Süha R. (20), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Süha R. yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metrelerce sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye bölünürken, Süha R. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Süha R.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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