Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Süha R. yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metrelerce sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye bölünürken, Süha R. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Süha R.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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