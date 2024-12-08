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        Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama

        SURİYE'nin başkenti Şam'a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:40
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        Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama
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        SURİYE’nin başkenti Şam’a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa’da yaşayan Suriyeliler, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.

        Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Bursa’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesi üzerine Suriyeliler, araçlarıyla ve yaya olarak yoğun olarak yaşadıkları Çarşamba semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyerek slogan atıp, konvoy oluşturdu.

        Suriyeliler, ellerindeki Türk, Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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