Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama
SURİYE'nin başkenti Şam'a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.
SURİYE’nin başkenti Şam’a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa’da yaşayan Suriyeliler, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.
Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Bursa’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesi üzerine Suriyeliler, araçlarıyla ve yaya olarak yoğun olarak yaşadıkları Çarşamba semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyerek slogan atıp, konvoy oluşturdu.
Suriyeliler, ellerindeki Türk, Suriye bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlama yaptı.
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